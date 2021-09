Primo giorno di scuola a Moncalieri e Nichelino, tra emozione e voglia di serenità

La prima campanella ha suonato questa mattina anche a Moncalieri e Nichelino, i due comuni più grandi della cintura sud di Torino, ed anche i sindaci delle due città, Paolo Montagna e Giampiero Tolardo (assieme ad alcuni assessori) non hanno mancato di andare a salutare gli alunni di alcune classi, per un caloroso in bocca al lupo agli studenti.

Montagna: "Sempre una grande emozione"

"Il primo giorno di scuola: ogni volta è una grande emozione", ha detto il primo cittadino di Moncalieri. "Un’emozione che coinvolge i bimbi, i ragazzi e tutta la famiglia. Un’emozione per i docenti, per gli operatori e per tutto il mondo della scuola. Oggi il mio cuore batteva un po’ più forte: come Sindaco, con l’augurio e l’auspicio che questo primo giorno ci aiuti ad archiviare mesi difficili e porti con sé serenità e “normalità”.