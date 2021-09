Meteo, questa settimana l’estate lascia il posto a temporali e clima più fresco

In Piemonte quindi avremo questa situazione: da oggi a giovedì 16 settembre cielo irregolarmente nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio con possibili temporali pomeridiano serali limitati alle zone a ridosso dei rilievi.

Domani e prossimi giorni ancora annuvolamenti irregolari, soprattutto il pomeriggio con temporali più organizzati da giovedì. Termometro in discesa sia sui valori massimi, in aumento sui valori minimi. Minime in pianura intorno 17- 20°C e massime 24 - 28°C. In pianura venti moderati da Nord Ovest.