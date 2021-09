Dietrofront di Questura e Prefettura: il corteo del Torino Pride si farà

Corteo il 25 settembre con partenza da corso Principe Eugenio

Retromarcia dopo l'iniziale stop di Questura e Prefettura

Inizialmente il corteo avrebbe dovuto svolgersi il 18 settembre, ma la Questura e la Prefettura avevano stoppato l'evento. Una notizia con sconcerto dal direttivo, alla luce del fatto che a " Roma, Cagliari e Gorizia si siano svolti i Pride e che, nel totale disprezzo delle regole, sono avvenuti i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio e continuano ad avvenire a Torino manifestazioni "no vax" e "no green pass ".

"Faremo la marcia dei diritti di tutti più importante d'Italia"

Oggi Ministero dell’Interno ha stabilito, con una circolare chiarificatrice, che in zona bianca le manifestazioni dinamiche possono essere svolte. Da qui il via libera, con il corteo che slitta dunque di una settimana rispetto alla data iniziale. "Faremo il Pride - commenta il direttivo - la marcia per i diritti di tutti e tutte più importante che ad oggi esista in Italia e non solo”.

Lo Russo e Sganga soddisfatti

"Questa amministrazione ha fatto dei diritti una delle proprie bandiere, e la nostra città, grazie al lavoro delle associazioni, dell'amministrazione ad iniziare dal Servizio Lgbt, della politica, è da sempre schierata a fianco di chi scende in piazza con orgoglio". Così la candidata sindaca M5S Europa Verde Torino Valentina Sganga, che si dice "davvero felice che il Coordinamento Torino Pride abbia ottenuto dalla prefettura il permesso di sfilare di nuovo nella nostra città il 25 settembre".

"E' un'ottima notizia la revoca del divieto in un primo momento espresso. Il Pride è sempre stato un momento in cui esprimere la volontà di difendere i diritti di tutte e tutti contro ogni discriminazione". A esprimere soddisfazione per il via libera al corteo è stato anche il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo, che conferma la sua partecipazione alla parata. "E' l'idea di una società plurale e inclusiva. Per tutti questi motivi sfilerò con tantissime cittadine e cittadini".