Green Pass sui luoghi di lavoro, Appendino: “Favorevole, il vaccino unico strumento per uscire dalla crisi” (VIDEO)

Una sindaca a favore del Green Pass. Sgombera il campo da ogni dubbio Chiara Appendino, che commenta così la decisione del Governo di estendere l’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro: “Mi sono esposta più volte a favore sia della campagna vaccinale, che ritengo sia lo strumento per uscire dalla crisi, che del Green Pass, che è stato uno strumento anche importante per incentivare, favorire, portare le persone a vaccinarsi. Quindi credo che la strada che sta prendendo il Governo sia quella giusta”.

"Il vaccino strumento di libertà"

Appendino ha poi specificato: “Va spiegato bene come sempre, perché tutti i provvedimenti vanno spiegati bene". La prima cittadina uscente ha poi ribadito la sua idea sul vaccino: “Ricordiamoci che il vaccino è un modo per tutelarci e proteggerci tutti. È uno strumento di libertà e va interpretato come tale".

"Grazie alla Questura che vigila sulla nostra sicurezza"

La sindaca ha commentato anche l’operazione della Questura contro le forze di estrema destra inneggianti al nazifascismo: “Non è la prima volta che la Questura fa interventi di questo tipo, e anzi li ringrazio per le indagini e gli interventi, che sono importanti, a tutela di tutto noi. È già successo in passato ed è bene che continuino a tutelare la nostra sicurezza”.