Compagnia Mixit, il 18 settembre si fanno le selezioni per la nuova produzione

Effetto Immediato - Il corto è la nuova produzione della Compagnia Mixit in collaborazione con il Centro Studio Danza Denise Zucca. Il progetto è patrocinato da Città di Grugliasco, in collaborazione con Grugliasco Giovani e da Città Metropolitana, in collaborazione con Istituto Beni Marionettistici, Piemonte Movie, Grugliasco Giovani, ColoriQuadri e progetto Tellingstone.