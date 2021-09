La Fiom Cgil vince le elezioni per le Rsu alla M.A. di Chivasso

Luca Pettigiani responsabile M.A. per la Fiom di Torino dichiara: "Sono stati anni impegnativi per le Rsu e per il sindacato in MA in cui abbiamo affrontato ristrutturazioni dell’azienda con il recente trasferimento delle produzioni e dei lavoratori dello stabilimento di San Carlo Canavese a Chivasso. I lavoratori evidentemente hanno apprezzato e premiato la trasparenza e la coerenza con cui i nostri delegati e la Fiom hanno affrontato questa fase complessa e di questo li ringraziamo confermando che, come sempre, saremo presenti ogni giorno con il consueto impegno".