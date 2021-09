Corollaria, alla Reggia di Venaria la prima rassegna dedicata all’arte floreale e al giardino

Corollaria, la prima rassegna italiana dedicata all’arte floreale e al giardino, entra nel suo clou dal 17 al 19 settembre presso la magnifica Reggia di Venaria, grandioso complesso monumentale barocco alle porte di Torino con i suoi incantevoli giardini e i suoi maestosi saloni.

Florovivaisti, fioristi, flower designer metteranno in mostra le innumerevoli forme di bellezza che possono assumere i fiori, tra installazioni artistiche e decorative, in una profusione di colori, profumi, piante, foglie ed emozioni.

Un grande evento ideato per sostenere un comparto, quello florovivaistico, particolarmente colpito dalla crisi dovuta alla pandemia, e allo stesso tempo, per far scoprire e riscoprire a professionisti, flower designer, fioristi, scuole, appassionati, turisti e semplici curiosi le ultime tendenze del settore e tutto l’incanto e la bellezza del mondo floreale, con un focus particolare sul “fiore reciso”.

Corollaria animerà la Reggia di Venaria con mostre, installazioni originali e creative, momenti di incontro tra esperti del settore, convegni, laboratori, workshop per adulti e con l’attesissima “Coppa Italia Federfiori” dove i migliori professionisti del fiore si esibiranno nella realizzazione di opere floreal -artistiche.

Alcune delle più affascinanti sale della Reggia saranno impreziosite da spettacolari installazioni firmate dalla flower designer Cecilia Serafino e realizzate dai fioristi del “M.I.F. Mercato Ingrosso Fiori” in collaborazione con Federfiori Confcommercio, la Federazione Nazionale dei Fioristi italiani, donando un ulteriore tocco di colore ed emozione a luoghi da sempre simbolo di eleganza e bellezza.

Presso la Cappella di Sant’Uberto sarà possibile ammirare una nuvola floreale di oltre 30 metri quadrati sospesa sotto la cupola. Una scenografica composizione floreale composta da migliaia di rametti di Gypsophila, conosciuta anche come “fiore della nebbia”, legati a fili cascanti, che andranno a ricreare il volume, la forma e la leggerezza ottica di una nuvola in perfetta armonia con l'architettura della Chiesa. Nel Rondò Alfierano, invece, a prendersi la scena sarà una vera e propria cascata colorata, composta da innumerevoli frutti di lunaria e foglie di liquidambar che, appoggiandosi al suolo, darà vita a intriganti giochi cromatici con i disegni e le grafiche dei sontuosi pavimenti della sala. L’Anticamera dei valletti a piedi ospiterà un gigantesco anello di fiori lavorato e decorato a Grottesche. I disegni e le volute di questa installazione saranno realizzati con fiori e rami freschi che si avvilupperanno, intrecciandosi e rincorrendosi in un gioco cromatico di straordinario effetto; la Sala di Diana, invece, sarà la dimora dei quattro giganti del bosco che proteggono idealmente la natura: quattro strutture floreali di oltre 3 metri composte da rami, bacche e fiori, simboli della caccia e della stagione autunnale.

Il Gran Parterre esterno accoglierà poi l’eccellenza del florovivaismo, in collaborazione con Asproflor, l’Associazione di Produttori Florovivaisti italiani: oltre 30 tra i migliori produttori di piante in vaso e per giardini provenienti da tutta Italia esporranno le proprie creazioni in un contesto d’eccezione, dove da secoli la natura si incontra e si abbraccia con l’arte umana.

Durante il week end spazio anche a un programma culturale che animerà gli spazi esterni e interni della Reggia con un palinsesto di incontri, laboratori e dimostrazioni artistiche, tutti gratuiti e tutti a tema green.

Il programma

Venerdì 17 settembre

ORE 10 – 13

Dimostrazione di arte floreale “Magia d’Autunno”

a cura Federfiori-Confcommercio

prenotazione obbligatoria scrivendo a info@corollaria.it

ORE 10 – 11.30

presentazione

Arturo Croci, Viva la Vita con i fiori

modera: Dott. Federico Audisio di Somma, floriterapeuta e scrittore.

prenotazione obbligatoria scrivendo a info@corollaria.it

ORE 14.00 – 18.00

LA BELLEZZA È VERDE: Natura in città

Convegno tecnico

Iscrizione obbligatoria su info@asproflor.it

La partecipazione al convegno riconosce nr. CFP SDAF per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali/ Rif. Regolamento CONAF 3/2013. Sono previsti crediti formativi per Periti Agrari e Agrotecnici.

Sabato 18 settembre

ORE 10.00 - 13.00 - SALA DELLE ARTI

dimostrazione di arte floreale “SINFONIA DEI FIORI”

a cura di Federfiori - Confcommercio

Iscrizione obbligatoria su info@corollaria.it

ORE 11 - 16 – GRAN PARTERRE

Meeting nazionale Comuni Fioriti

Evento a inviti

Domenica 19 settembre

ORE 11.30 -13 – GRAN PARTERRE

Incontro con il professor Giovanni Barberi Squarotti

“Dante e il Giardino”

Incontro con Alessandro Corbellini

“Le rose regine del giardino”

ORE 15 -17.30 – GRAN PARTERRE

Presentazione e dimostrazione “Coppa Italia Federfiori”

Coppa Italia Federfiori nasce a Sanremo nel 1980 e diventa subito il principale concorso su scala nazionale di arte floreale. La finale si svolge circa ogni quattro anni ed è un grande spettacolo floreale dall’altissimo livello tecnico e artistico che attrae l’attenzione degli operatori del settore e del grande pubblico, affascinato dalla bellezza e grandiosità delle numerose opere realizzate dai migliori professionisti del fiore.

Iscrizione obbligatoria su info@corollaria.it

Per maggiori informazioni sull’evento, sulle prenotazioni e sulle modalità di partecipazione consultare il sito www.corollaria.it