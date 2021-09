Gara di rutti e solidarietà: è Walter Sperti il vincitore delle "Olimpiadi" di Ingria

“ Siamo veramente soddisfatti dell’esito di questa edizione – ha commentato Federico Bianco Levrin , consigliere delegato al turismo del Comune di Ingria – che ha sottolineato ancora una volta che la generosità di questi territori è sempre ai massimi livelli: ringrazio in particolar modo l’Associazione “Noi ci siamo Onlus” presieduta da Gigi Querio, la Pro Loco di Ingria per la collaborazione e l’ottima cucina apprezzata dai tanti turisti che hanno invaso il nostro borgo per una domenica ed infine il nuovo sacerdote Don Gian Paolo che ha voluto donare per la causa di Gioele anche le offerte della Santa Messa ”.

“Ci auguriamo che questo genere di manifestazioni solidali possano essere imitate e proseguite anche da altre associazioni e Pro Loco del territorio – hanno concluso il sindaco Igor De Santis e il Consigliere Andrea Cane – dato che l’obiettivo per l’acquisto dell’auto per la famiglia di Gioele è ancora lontano e la speranza di tutti noi deve assolutamente essere che il loro appello possa essere trasformato il prima possibile in realtà. Abbiamo di nuovo visto questo bambino sempre sorridente, amato e curato in ogni istante dai genitori e dall’amato nonno, un esempio di cura per la vita che non può che darci forza per superare tutti i piccoli problemi che dobbiamo affrontare per portare avanti gli impegni e i doveri di tutti i giorni: forza Gioele siamo tutti con te!”.