Moncalieri, il Sangone trasformato in una discarica a cielo aperto

L'inciviltà non ha confini e in questi giorni ha preso dimora a Moncalieri, sul ponte di corso Roma, con il Sangone che è diventato una sorte di discarica a cielo aperto.

Alcuni cittadini hanno utilizzato i social per postare foto dal contenuto inequivocabile. Il fiume in secca, per l'assenza di precipitazioni nell'ultimo periodo, ha portato alla luce, anzi a galla quanto la maleducazione possa fare male: decine di bottiglie di plastica gettate, lattine, sacchetti e rifiuti di ogni genere, persino un tavolo era stato gettato nel Sangone.

Purtroppo episodi come questo non sono fatti isolati, ma comuni a diversa realtà di Torino e provincia, dimostrando che il rispetto per l'ambiente e la difesa del decoro pubblico per alcune persone non contano. E solo l'installazione delle fototrappole può aiutare a smascherare questi 'furbetti dei rifiuti'.