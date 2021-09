Difesa dell'ambiente e valorizzazione dei territori: doppio appuntamento nel weekend con Corona Verde

Il progetto Corona Verde continua a crescere mirando a difendere l'ambiente e a valorizzare il capitale artistico, naturale e rurale dell’area metropolitana. Per aiutare a far conoscere le opportunità, le bellezze naturalistiche, il patrimonio storico e architettonico dei territori, in questo fine settimana è in programma un doppio appuntamento.

In bicicletta da Venaria a Borgaro

La prima di una serie di queste iniziative si svolgerà domani, sabato 18 settembre, con una biciclettata, organizzata in collaborazione con FIAB e Bici & Dintorni, aperta a tutti, da Venaria a Borgaro. L’itinerario di circa 20 km di snoderà sul tracciato de La Corona di Delizie, l'insieme del sistema di Residenze Reali, collegati da un percorso ciclabile, parte del progetto strategico Corona Verde.

Camminata da Moncalieri a Nichelino

Domani, domenica 19, con partenza da Cascina Vallere, si svolgerà invece una seconda uscita, stavolta una camminata, in un percorso da Moncalieri a Nichelino lungo le rive del Sangone.

Questa duplice iniziativa ha come obiettivo la promozione del territorio di prossimità non solo come luogo di svago, ma soprattutto come sistema di migliorare la nostra vita quotidiana, un patrimonio che dobbiamo imparare a rispettare e curare perché si tratta della nostra casa comune.

Oltre 90 comuni coinvolti nel progetto

Corona Verde è la grande cintura che abbraccia Torino con aree verdi, residenze reali, reti fluviali e campi coltivati. Vivere nella Corona Verde è una grande opportunità: garantisce salute e benessere, contribuisce a contrastare l’inquinamento atmosferico e acustico, aumenta la resilienza agli effetti causati dai cambiamenti climatici, rappresenta un modello di sviluppo sostenibile e durevole.

Corona Verde si estende dal capoluogo Torino ad altri 93 Comuni, sottoscrittori di un protocollo d'intesa per il potenziamento della rete ecologica, il completamento della rete fruitiva ciclabile ed escursionistica, la qualificazione dell’agricoltura periurbana, il contrasto al consumo di suolo.

L'appuntamento di Nichelino