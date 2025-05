A Grugliasco sta per ripartire la stagione di Piazza Ragazzabile. Per giovani nati/e dal 2008 al 2011, iscrizioni aperte dal 7 al 23 maggio: non bisogna perdere l'opportunità di far parte di questa esperienza che permette di prendersi cura della città, conoscere persone nuove e partecipare a un soggiorno in montagna!

Per iscriversi: Scannerizza il QR code presente sulla locandina

Vai sul sito: https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php

È necessario essere muniti di SPID.