Una pianta in memoria della genetista agraria Carlotta Parisiani Strampelli

Lunedì 12 maggio, alle ore 10, al Parco del Valentino con ingresso dall’arco di Corso Cairoli, l’Associazione weTree dedicherà un Liquidambar styraciflua (storace americano) alla genetista agraria Carlotta Parisiani Strampelli, in occasione della Giornata Mondiale della Salute delle Piante.

La cerimonia vedrà la partecipazione di Francesco Tresso, Assessore alla Cura della Città e Verde Pubblico della Città di Torino, e rappresenta un gesto di impegno concreto, in restituzione dell’impatto ambientale generato dai viaggi dei relatori della seconda edizione del Festival Internazionale dell’Agricoltura Coltivato, svoltasi a Torino dal 20 al 23 marzo 2025.

La scelta di dedicare un albero a Carlotta Parisiani nasce dalla volontà di riscoprire la figura di questa donna, il cui lavoro, pur fondamentale per la ricerca agronomica, passò in secondo piano nel corso della storia come quello di molte altre ricercatrici della sua epoca.

Vissuta tra il XIX e il XX secolo, Carlotta Parisani è per il mondo della ricerca agraria una figura da riscoprire per il suo notevole contributo al miglioramento genetico dei cereali. Divisa tra la cura dei figli e il lavoro di ricercatrice, restò spesso all’ombra del marito, l’agronomo Nazareno Strampelli, con cui collaborò strettamente come assistente. Sebbene per l’importanza delle sue scoperte nel campo dell’ibridazione dei cereali fu lo stesso Strampelli a dedicarle ben quattro nuove tipologie di grano ottenuto dalle sue ricerche, del suo lavoro restano testimonianze molto scarse: le poche immagini e i pochi testi la affiancano strettamente alla figura del marito - come le numerose interviste a quest’ultimo che accennano al lavoro dei “coniugi Strampelli”.

In sua memoria è stato istituito anche il premio “Carlotta Award”, con il sostegno dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, che viene attribuito a una giovane ricercatrice che presenti il miglior curriculum scientifico per qualità e originalità di un lavoro sperimentale svolto presso istituzioni pubbliche o private in Italia o all’estero.