In preda a delusione d'amore, si cosparge di benzina: salvato dall'intervento di un amico

È stato salvato dall'amico prima che si desse fuoco per una delusione d'amore. La polizia è intervenuta ieri sera a Torino, in via Brandizzo, dove un uomo di origini africane si era cosparso il corpo di liquido infiammabile minacciandosi di darsi fuoco.

A salvarlo l'amico che ha cercato di calmarlo in attesa dell'arrivo degli agenti delle volanti intervenuti sul posto.