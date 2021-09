A Bardonecchia tutto esaurito per i primi eventi di celebrazione dei 150 anni del Traforo del Frejus

A centocinquant’anni esatti dal 17 settembre 1871, primo giorno di apertura al traffico del Traforo ferroviario del Frejus, ieri si è svolta nella sala Giolitti del Palazzo delle Feste di Bardonecchia, la conferenza inaugurativa degli eventi previsti in futuro per celebrare l’anniversario dell’opera che unisce Bardonecchia e Modane, realizzata dopo 14 anni di duri lavori costati la vita a 48 minatori.

La conferenza è stata moderata da Walter Re con al fianco Federico Telmon, Istruttore Amministrativo Comunale servizio CST e coordinatore dell’evento, che hanno presentato al folto pubblico, composto in parte dai cittadini francesi capeggiati da Jean-Claude Raffin, sindaco della città di Modane gemellata da 40 anni con Bardonecchia, i relatori che hanno ripercorso sinteticamente un viaggio evocativo, tributo a tutti coloro che, a vario titolo, hanno fattivamente contributo alla realizzazione del Traforo.

Danilo Craveia, Diplomato in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso la Scuola dell'Archivio di Stato di Torino ha illustrato “Il contributo dei biellesi al Fréjus: storie nella Storia”; Edoardo Tripodi, delegato della Federazione Italiana Modellismo Ferroviario, ha trattato “2021 Anno Europeo delle Ferrovie: da 150 anni è operativo il tunnel storico del Fréjus (già ex traforo delle Alpi, delle Alpi Cozie, e del Moncenisio)”; Mauro Minola, storico e scrittore di Giaveno con al suo attivo numerosi studi sulla storia della Valle di Susa e autore di “Traforo e ferrovia del Frejus-La linea Torino-Modane” ha analizzato “Forare le Alpi nel tratto più breve. L'innovativa proposta di Giuseppe Francesco Medail e di Ignazio Porro” e Pier Giorgio Corino, presidente dell'Associazione per gli Studi di Storia e Architettura militare di Torino (ASSAM), nonché direttore del Forte e Museo Bramafam ha sviluppato “Questioni strategico militari attorno al Tunnel del Frejus”.