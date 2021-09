Meteo, tempo incerto su Torino e provincia: rischio pioggia per stanotte

Tempo incerto su Torino e provincia: rischio pioggia per stanotte

Correnti atlantiche insisteranno nei prossimi giorni, mantenendo tempo incerto dopo la breve parentesi odierna in cui sarà prevalentemente soleggiato. Maltempo possibile domenica.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Sulle Alpi soleggiato al mattino e nubi cumuliformi al pomeriggio, con occasionali rovesci isolati tra tardo pomeriggio e sera anche in pianura. Temperature massime attorno 25/26 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Domani, domenica 19 settembre, maltempo in arrivo nella notte e prima mattina, che dovrebbe interessare con piogge diffuse e rovesci per lo più Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale compresa la città. Temperature in ulteriore calo e intorno alla media del periodo.

Tendenza successiva: non accenna a diminuire la presenza di atmosfera instabile a inizio settimana per cui saranno ancora possibili rovesci sparsi specialmente al pomeriggio. Temperature in calo e sotto la media del periodo.