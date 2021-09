Domani mattina FdI presenta in corso Sebastopoli il suo programma per il lavoro

Domani mattina, lunedì 20 settembre, alle ore 10.30 a Torino in corso Sebastopoli (area antistante lo stadio Olimpico e il mercato di Santa Rita), il Dipartimento lavoro e crisi aziendali di Fratelli d’Italia presenterà alcune novità e proposte in tema di lavoro a livello nazionale e regionale.

Interverranno i responsabili del dipartimento insieme ai rappresentanti nelle istituzioni e ai vertici del Partito piemontese. Saranno presenti Guido Crosetto (cofondatore FdI) e Paolo Damilano (candidato a Sindaco di Torino per il centrodestra).

“Il Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia sta affrontando da molti mesi, con costanza e molta partecipazione - dichiarano Elena Donazzan e Roberto Russo, rispettivamente responsabile nazionale e regionale del dipartimento - tematiche rilevanti riguardanti il mondo del lavoro, sottoponendo ai propri eletti nelle istituzioni idee e proposte concrete. L’iniziativa piemontese è molto utile al fine di presentare i concreti progetti di Fratelli d’Italia sul mondo del lavoro e dell’impresa, oltre che per ribadire il nostro totale dissenso nei confronti del reddito di cittadinanza, un provvedimento dannoso per l’economia e diseducativo per i giovani".

I due esponenti di Fratelli d'Italia proseguono ringraziando "per la disponibilità e la collaborazione il Coordinatore Regionale Fdi Fabrizio Comba, l’on. Augusta Montaruli, Resp. Eventi Fdi, e l’Assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, che illustrerà alcune sue importanti iniziative e provvedimenti".