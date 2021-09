Cultura, il sottosegretario Borgonzoni in visita al Museo del Cinema e all'Egizio

Il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha visitato oggi Torino e in particolare il Museo Egizio e quello del Cinema.

Ad accoglierla in via Accademia delle Scienze è stata la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin, insieme al direttore, Christian Greco. Innovazione, digital humanities e ricerca: questi i principali temi toccati nel corso dell’incontro. Si è sottolineata l’importanza di mettere in campo modalità innovative per la cura del patrimonio archeologico, che va sempre contestualizzato nel paesaggio d’origine, anche all’interno del percorso di visita museale. La presidente e il direttore hanno inoltre illustrato i temi che ruotano attorno all’ormai imminente bicentenario del Museo, che verrà celebrato nel 2024.