A Savigliano MESTIERI A CIELO APERTO – PICCOLA FIERA D'AUTUNNO Edizione 2021

L’Ascom Savigliano in collaborazione con Big&Low, ha definito l’edizione 2021 della manifestazione “MESTIERI A CIELO APERTO”, in programma a Savigliano domenica 3 ottobre 2021, insieme a Coldiretti, Confagricoltura e Confartigianato.

Supportati, come per ogni edizione, dal patrocinio del Comune di Savigliano.

IMPORTANTISSIME NOVITA'

Mestieri a Cielo aperto, giunge al giro di boa del quarto di secolo... diventando PICCOLA FIERA D'AUTUNNO!

Abbiamo cercato di creare nuovi spunti di riflessione e di proporre nuove idee che siano tecnicamente realizzabili (rispettose delle leggi e di budget eticamente sostenibili) e al contempo tendenzialmente attuabili, anche al tempo del COVID.

VETRINA DEL COMMERCIO

Il cuore pulsante della manifestazione rimane il commercio attraverso le esposizioni esterne dei negozi, con un’offerta sempre più qualificata e accattivante: una vetrina per dare continuità al sistema commerciale cittadino.

SHOW DEI MESTIERI

Abbiamo riscontrato, negli anni, come uno dei principali limiti della manifestazione fosse l’assenza di intrattenimento; abbiamo pertanto pensato che la sua migliore espressione fosse proprio la presentazione stessa dei mestieri, sarà quindi creato uno spazio di esposizione per le aziende, che potranno presentare le loro novità o punti di forza, in due momenti della giornata: uno al mattino ed un al pomeriggio. Un presentatore coordinerà lo spazio SHOW in modo da creare un vero e proprio teatro dei mestieri “a cielo aperto” dove ciascun imprenditore/aderente potrà avere, se lo desidera, i suoi “5 minuti di pubblicità”.

POLO DELLA FORMAZIONE

Il Covid-19 ci ha mostrato quanto il mondo della scuola e della formazione siano fondamentali, e per questo dedicheremo una parte di piazza Santarosa per creare un polo della formazione in cui TUTTE le realtà formative: pubbliche e private possano avere un loro spazio GRATUITO per presentare la loro offerta, mostrare i propri laboratori e per ricordare a tutti che alla base di ogni mestiere c’è una scuola che te lo insegna...

GREEN MOTOR VILLAGE

Lo spazio concessionarie è da sempre un punto di attrattiva importante per la manifestazione. Il mercato dell’automotive sta “cambiando colore” ed è ogni giorno più verde.

In questa direzione abbiamo chiesto agli aderenti di concentrare la loro partecipazione su questo tema, prevedendo il più possibile la presenza di mezzi ecologici o eco-compatibili.

VETRINA DELLE ENERGIE

Volendo fare un passo in più in questa direzione abbiamo creato, sempre nel contesto di Piazza del Popolo (dove non ci sarà più il mercato dei bambini “Piccole Canaglie”), una “vetrina” di attività dell’ecologia, rivolta a tutti gli operatori della GREEN economy.

Lo spazio sarà gestito direttamente da EGEA Spa che per questa edizione ha deciso di diventare Main Partner dell’evento.