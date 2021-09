Elezioni, ecco come si presenterà la scheda elettorale: quella per il Consiglio comunale sarà azzurra. Tredici candidati sindaco

La prefettura di Torino ha definito come si presenterà graficamente la scheda elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Quella per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale, di colore azzurro, avrà 9 candidati, con le relative liste collegate, nella prima colonna sulla sinistra, 3 in quella centrale e uno in alto a destra nella terza colonna. L'ordine dei candidati era stato sorteggiato nelle scorse settimane.

La composizione vede dunque i tre candidati principali uno per colonna, Valentina Sganga (M5s-Verdi) a metà della prima, Stefano Lo Russo (centrosinistra) in fondo alla seconda colonna e Paolo Damilano (centrodestra e Torino Bellissima) da solo nella terza colonna.