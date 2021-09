Marco Zanetti (FdI): "Per guidare la città di Torino servono le giuste competenze"

Nella lista di Fratelli d’Italia per la carica di consigliere comunale c’è anche un Biologo, il Dr. Marco Zanetti delegato dell'Ordine Nazionale dei Biologi, nutrizionista esperto e dirigente sportivo.

Sono molti i professionisti presenti con l'obiettivo di ottenere il gradimento e le preferenze dei cittadini e, con un biologo in lista, il partito guidato da Giorgia Meloni, si prepara a conquistare il Comune di Torino.

Zanetti spiega: "La mia candidatura, nello specifico, si è concretizzata per occuparmi di nutrizione e sport, ambiti in cui sono attivo professionalmente da anni. Metto a disposizione la mia esperienza per dare un nuovo impulso allo sviluppo della Città di Torino".