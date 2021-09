Bambini, insegnanti e genitori puliscono insieme il “Cortile Mondo” di Aurora

Bambine, bambini, maestre, maestri, genitori e genitrici hanno ripulito il giardino della Scuola dell'Infanzia “Marc Chagall” di Via Cecchi (asilo composto per il 90% da alunne e alunni di nazionalità e culture diverse) con scope e palette: la mattinata all'insegna dell'ecologia e della convivialità è andata in scena sabato 18 settembre.

L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito del progetto “Cortile mondo”, vincitore del bando Bottom Up promosso dall'Ordine degli Architetti e dalla Fondazione per l'Architettura. Gli interventi hanno previsto la rivisitazione dell'area verde della struttura utilizzando gli strumenti della didattica innovativa sviluppando diverse tematiche: casa, acqua, bosco e sottobosco.