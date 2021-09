Tutti gli appuntamenti dell'associazione Chicercatrova nel mese di ottobre

PROGRAMMA OTTOBRE 2021 Lunedì 4 ore 18 – “Eremo in città: spunti di lectio divina e meditazione silenziosa incentrata sul vangelo di Marco” in collaborazione con il Movimento dell’Immacolata. ONLINE collegarsi (con Chrome) a meet.jit.si/cenacolimdi. Lunedì 11 ore 18 – “Introduzione al Vangelo di Luca” Ciclo di lectio sul Vangelo di Luca (diac. Paolo De Martino). Mercoledì 13 ore 21 – “Non sapevano dove appoggiarsi dentro di sé, poi hanno trovato.” (prof. Ezio Risatti, Psicoterapeuta). Venerdì 22 ore 21 - “Psicologia e Cristianesimo: la creazione dell’uomo” (Prof. Ezio Risatti, Psicoterapeuta). Mercoledì 27 ore 21- “I sentieri del benessere 2: dalla sofferenza alla soddisfazione” Guida il dott. Giovanni Callegari. ONLINE collegarsi (con Chrome) a meet.jit.si/incontrichicercatrova. Giovedì 28 ore 18 – Insieme per leggere. Gruppo guidato dal team di Chicercatrova e mode- rato dalla dr.ssa Francesca Sordella: pagine, articoli, poesie su cui dialogare. ONLINE collegarsi (con Chrome) a meet.jit.si/incontrichicercatrova.

A seguito delle disposizioni di pubblica sicurezza sanitaria è richiesta l’esibizione della certificazione verde Covid-19 green pass. Per la partecipazione agli eventi in presenza occorre indossare la mascherina e si prega di prenotarsi sul sito. Le iniziative in presenza si svolgono a Torino in Via Pragelato 24/D e sono gratuite