Al Castello di Rivoli la cultura viaggia su un Magico Bus Elettrico

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta Magico Bus Elettrico, un progetto che nasce da una proposta di Gianluigi Ricuperati. Il progetto è coadiuvato curatorialmente da Giulia Colletti e coordinato da Roberta Aghemo.





Si parte il 25 settembre

Da settembre a dicembre 2021 per un sabato al mese, il programma culturale si svolgerà a bordo di una navetta elettrica, durante il percorso di circa 40 minuti da Torino a Rivoli. Per l’occasione, IVECO BUS fornirà un IVECO E-WAY Full Electric, un veicolo completamente green con impianti di sicurezza e alimentazione di ultima generazione. Il Magico Bus Elettrico che connetterà Torino a Rivoli - decorato appositamente dall’artista Claudia Comte per ospitare l’iniziativa - accoglierà di volta in volta esponenti della cultura e artisti i quali presenteranno ai passeggeri/visitatori contenuti inediti.





Gianluigi Ricuperati e Ramona Ponzini i primi protagonisti

Magico Bus Elettrico prenderà avvio sabato 25 settembre prossimo alla presenza di due protagonisti della cultura e dell’arte torinesi quali lo scrittore Gianluigi Ricuperati e l’artista Ramona Ponzini che realizzerà la sonorizzazione del viaggio. Al viaggio inaugurale prenderanno parte anche il noto critico Achille Bonito Oliva, la cui retrospettiva è in corso nelle sale al secondo piano del Museo, l’artista Otobong Nkanga, protagonista della nuova mostra personale al Castello di Rivoli, la scrittrice Valentina Maini e la scrittrice Stephanie LaCava, collegata da remoto.

Il progetto sarà introdotto dal Direttore del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev che modererà anche gli interventi.



Il progetto, che intende mettere in dialogo la letteratura con gli artisti e le mostre del Museo, coinvolgerà ad ogni ‘viaggio’ un ospite fisico appartenente al mondo letterario e un artista o un autore che parteciperà da remoto.

Dopo il successo di Glass-nost organizzato dal Castello di Rivoli lo scorso anno, anche in questa occasione il progetto si sviluppa attraverso il vetro – glass – dei finestrini della navetta: un elemento che divide ma al contempo, grazie alla sua trasparenza, offre una lettura inaspettata della città di Torino.





La soddisfazione del direttore del Castello

Carolyn Christov-Bakargiev, Direttore del Castello di Rivoli, dichiara: “Nel 1967 i Beatles lanciano il disco ‘Magical Mistery Tour’ che comprendeva la colonna sonora del film televisivo omonimo. Dopo oltre 50 anni, in piena crisi ecologica e rivoluzione digitale, il Castello di Rivoli inaugura il ‘Magico Bus Elettrico’ grazie alla collaborazione di IVECO BUS, Arriva ed Enel X. Una volta al mese, i visitatori del Museo potranno salire a bordo e viaggiare da Torino a Rivoli immersi in un’esperienza artistica al contempo raffinata, sperimentale, accessibile e, soprattutto, magica”.



“Ti invito al viaggio / in quel paese che ti somiglia tanto’ - le classiche parole di Baudelaire, tradotte da Manlio Sgalambro, ci ricordano come sia indubitabile la condizione di creature che si spostano, e che spostandosi allontanano il pensiero da uno stato di stallo. Così il nostro Magico Bus copre le distanze tra Torino e Rivoli usando il tempo che accorcia lo spazio per mettere in dialogo alcuni nomi interessanti della letteratura contemporanea con i protagonisti del programma museale del Castello di Rivoli. Come narratore e prosatore che ama dialogare insieme agli artisti e ai rappresentanti di altre discipline – afferma lo scrittore Gianluigi Ricuperati – non riesco a immaginare nessuna condizione più adatta di un bus elettrico per invocare la necessaria alleanza di paesi che si assomigliano tanto”.



Sabato 25 setttembre il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 13.45 presso la Libreria Internazionale Luxemburg, Via Cesare Battisti 7 a Torino, per poi proseguire a piedi verso Piazza Castello dove partirà la navetta.

Tra gli scrittori invitati ai prossimi appuntamenti del progetto, che leggeranno brani selezionati a bordo della navetta, si segnalano Marco Belpoliti, Igiaba Scego, Chiara Valerio e altri. Tra gli artisti e i personaggi del mondo dell’arte invitati a partecipare agli appuntamenti successivi figurano Guglielmo Castelli, Marzia Migliora e Agnieszka Kurant.



Calendario degli appuntamenti



Sabato 25 settembre 2021

Partecipano: Achille Bonito Oliva, Stephanie LaCava, Valentina Maini, Otobong Nkanga, Ramona Ponzini e Gianluigi Ricuperati

Ore 13.45 ritrovo presso la Libreria Internazionale Luxemburg

Ore 14 partenza da Piazza Castello, Torino

Ore 15 arrivo al Castello di Rivoli

Ore 15.30 Public Program Achille Bonito Oliva

Ore 16 Performance Anne Imhof

Ore 19 partenza dal Castello di Rivoli per Piazza Castello, Torino

Ore 19.45 arrivo a Torino



Sabato 23 ottobre 2021

Ore 13.30 ritrovo presso la Libreria Internazionale Luxemburg

Ore 14 partenza da Piazza Castello, Torino

Ore 18 partenza dal Castello di Rivoli per Piazza Castello, Torino

Ore 18.45 arrivo a Torino



Sabato 6 novembre 2021

Ore 13.30 ritrovo presso la Libreria Internazionale Luxemburg

Ore 14 partenza da Piazza Castello, Torino

Ore 18 partenza dal Castello di Rivoli per Piazza Castello, Torino

Ore 18.45 arrivo a Torino



Sabato 11 dicembre 2021

Ore 13.30 ritrovo presso la Libreria Internazionale Luxemburg

Ore 14 partenza da Piazza Castello, Torino

Ore 18 partenza dal Castello di Rivoli per Piazza Castello, Torino

Ore 18.45 arrivo a Torino



Per partecipare agli appuntamenti è necessario provvedere all’acquisto del biglietto (€ 15) sul sito www.castellodirivoli.org