I sindacati chiedono a Sitaf la stabilizzazione dei precari: "Dumping contrattuale"

A sostegno della loro vertenza contro Sitaf, "che controlla il capitale e le scelte economiche e gestionali di RO.S.S", si legge in una nota dei sindacati, Fit Cisl e Ugl hanno organizzato per domenica 26 settembre, a partire dalle 10, una manifestazione pubblica, in piazza IV Novembre (ex piazza del Sole), a Susa, per far conoscere la situazione lavorativa, sempre più precaria, di una novantina di lavoratori, tra diretti e indiretti (assunti da agenzie interinali), che operano in Val di Susa.