Da Torino a Milano, una carovana in bicicletta per portare i temi ambientali alla Conferenza delle Nazioni Unite

In occasione degli incontri preparatori alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (preCOP26) , che avranno luogo a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre, una carovana di cittadini partirà in bici da Torino alla volta della capitale lombarda, con l’obiettivo di comunicare l’urgenza e la gravità del collasso climatico ed ecologico a tutte le persone che si incontreranno durante il tragitto.

Con questa pedalata si vuole portare l'attenzione dei cittadini sui quattro giorni di incontri milanesi (preCOP26), durante i quali i rappresentanti di quaranta nazioni cercheranno di mettere le basi per accordi internazionali sulla riduzione dell'emissioni climalteranti. Questo appuntamento, insieme alla Conferenza (COP26) vera e propria di novembre a Glasgow, è, nelle parole del Sir David Attenborough, "l'ultima occasione per fermare la catastrofe climatica" [Uk COP26].

Le COP che si sono susseguite negli ultimi 26 anni non sono state in grado di porre obiettivi concreti e vincolanti ai governi per risolvere l'attuale crisi climatica ed ecologica. Nonostante le dichiarazioni, gli accordi e le promesse, le emissioni hanno continuato ad aumentare e, negli ultimi anni, ad accelerare [National Observer].