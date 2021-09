Comunali, Damilano: "Sport ed eventi devono lavorare insieme per tenere il turista almeno 3 giorni a Torino"

Un unico assessorato sport-eventi oppure due assessorati divisi che "lavorano insieme per elaborare una proposta turistica trasversale". È questa l'idea del candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano, che questa mattina è intervenuto insieme all'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca al Circolo della Stampa, dove ha incontrato i protagonisti del mondo sportivo torinese. Il capoluogo piemontese si appresta a vivere un quinquennio fondamentale in questo ambito con le Atp Finals 2021-2025. Come già accaduto per le Olimpiadi Invernali 2006, lo sport sarà un volano della città nel mondo, attirando migliaia di visitatori.

Damilano: "Per assessorati e partecipate la qualità deve sempre emergere"

Una manifestazione che Damilano vuole sfruttare a pieno per muovere l'economia. "Ho notato - ha spiegato - che sport, turismo e cultura si parlano in modo sbagliato: non ho ancora deciso se tenere uniti i due assessorati oppure e separati. So però che dovranno lavorare per funzionare insieme e dare una proposta turistica trasversale, capace di far fermare il turista qui almeno tre giorni". E la sua giunta, in linea con quanto detto ieri dal fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, non sarà un "poltronificio". "Io sono d'accordo - ha replicato il candidato sindaco del centrodestra, interrogato sul tema - che la qualità deve sempre emergere. Oggi parliamo di sport, ma se parliamo di assessorati e partecipate per me la qualità deve sempre emergere perché sono le persone che fanno la differenza".

Ricca: "Rinnovare concessioni scadute"