Qual'è il ruolo di una fabbrica di viti oggi?

Ci sono tanti tipi di fabbriche manifatturiere e ci si può domandare come nascono gli oggetti che producono. Passando per gli scaffali di una ferramenta di un negozio di bricolage, si vedono tanti tipi di viti e bulloni che servono per diversi utilizzi e che qualcuno provvede a rifornire continuamente in modo che si possa sostituire una vite che non tiene più o assemblare un mobile.

Tanti tipi di viti

Quello che coloro che amano il fai da te sanno è che non si ha mai in casa la vite giusta. Serve un po' più lunga o un po' più corta, con un diametro maggiore, autofilettante oppure occorre un bullone con un dado. Quella giusta deve essere perennemente acquistata nei negozi dove viene spesso venduta a sacchetti che vanno a peso. Pochi si preoccupano di questo, perché il loro prezzo è particolarmente contenuto, ma ne servono sempre di nuove, è inevitabile.



D'altra parte, basta guardarsi intorno per individuare tanti tipi diversi di questi piccoli oggetti, spesso nascosti dietro mostrine o bottoni e altre volte evidenti e decorativi o dalle dimensioni enormi che supportano impalcature, mensole e scale. Il mondo della viteria si compone di tanti vari prodotti, che a volte differiscono tra loro per poco, mentre altri hanno diversità sostanziali.



Solo con la giusta dimensione e forma si può ottenere la perfetta congiunzione tra due parti e costruire tutti gli oggetti che sono attorno a noi. Ci sono poi differenze circa il tipo di metallo con cui sono formati, particolare che può essere importante esteticamente ma anche per motivi di conducibilità o isolamento elettrico.



Non si è raggiunto uno standard per dimensioni, lunghezza e diametro in nessun campo, poiché chi studia la costruzione di piccoli mobili come di grandi opere come palazzi o ponti deve adeguare la tenuta stabile della bulloneria alle dimensioni dei singoli pezzi nel rispetto dei termini estetici stabiliti.



Inoltre, la differenza di viteria può aiutare anche quando si monta un mobile di quelli venduti in kit di montaggio, in modo da essere più sicuri che si è intrapresa la strada giusta. Questa è comunque una considerazione secondaria e un po' spiritosa. Il ruolo di tenuta delle diverse viti e bulloni è quello che consente agli oggetti di casa, dell'ufficio e ai fabbricati di rimanere stabili.

Come accontentare Greta Thunberg

Le fabbriche che producono viteria e bulloneria, appartengono al settore siderurgico, segmento che viene spesso additato come particolarmente inquinante. Questo non è vero per tutti, poiché anche questi opifici possono produrre riducendo al minimo l'inquinamento. Un esempio di questo si trova sul sito www.bulloneriavilla.it dove si percepisce il modo in cui l'ecosostenibilità può andare a braccetto con la redditività aziendale. Cercare il risparmio energetico utilizzando fonti rinnovabili per produrre l'energia necessaria al fabbisogno dei macchinari e cercare di ridurre la produzione al necessario ha creato un forte vantaggio per un'azienda che ha puntato sempre sulla qualità.

Mantenersi redditizi oggi e domani

Cercare di non creare sprechi producendo solo quanto richiesto dal committente, senza voler alimentare un magazzino che potrebbe andare poi in discarica, è un modo per mantenersi redditizi, rispettando allo stesso tempo l'ambiente.



Questa scelta libera risorse che possono essere dedicate ai prodotti su misura e creare un'opportunità di crescita e di sviluppo per la società rispettando ambiente, lavoratori e clienti. Infatti, produrre di meno non significa così dover ridurre il personale, ma farlo crescere nelle sue competenze e nella sua flessibilità. Può voler dire anche avere un reparto più artigianale in cui vengono impiegate le migliori risorse e con cui si possono soddisfare commesse di quantità contenute senza dover creare macchinari ad hoc.

Le aziende di viteria e di bulloneria oggi vivono la stessa sfida di molte altre: fronteggiare le necessità di rispetto ambientale, la variabilità del mercato e riuscire a mantenere la redditività per gli azionisti. Manager capaci e con una buona visione dimostrano che questo è possibile.