Via Po, la promessa di Damilano: "Gli ultimi eventi organizzati sono stati svilenti: porteremo qualità"

“Va sempre peggio, è una via abbandonata: bisogna fare qualcosa, in fretta”. E’ un vero e proprio appello quello che, questa mattina, alcuni i commercianti di via Po hanno rivolto a Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra, impegnato in una visita nei vari negozi che animano la via che collega piazza Castello con piazza Vittorio Veneto.

La questione Teatro Regio

Accompagnato dalla candidata al Consiglio comunale Cristina Seymandi e da Alessandro Chiales, presidente dell’Associazione dei Commercianti di via Po, Damilano ha raccolto le istanze dei negozianti, confrontandosi con loro circa le esigenze e le priorità per rilanciare il commercio di vicinato. Tra le richieste avanzate all'imprenditore sceso in politica, il ruolo del Teatro Regio nella “rinascita” dell’intera via Po.

“Un’eccellenza simile andrebbe gestita meglio: bisognerebbe avvicinare i giovani al Regio. Qui servirebbero 1.500 persone: quando c’è il tutto esaurito il commercio di prossimità lavora tantissimo” ha affermato il titolare del Caffè Roberto, a pochi metri in linea d’aria dal teatro. Una sollecitazione raccolta da Damilano, che ha promesso il massimo impegno, in caso di vittoria, per ridare lustro a una delle eccellenze della città.

Cioccolatò e i mercatini di Natale per rilanciare il commercio

Un’altra priorità dei commercianti di via Po sottoposta a Damilano è il ritorno degli eventi in centro. Da Cioccolatò ai mercatini di Natale, i negozianti vorrebbero un centro più "vivo", con piccole rassegne in grado di portare di riflesso un passaggio nelle vie più centrali della città. "Perché non si è più fatto Cioccolatò: si riuscirà a organizzare nel 2021? Dubito.." è l'amara considerazione del titolare del negozio di cioccolato poco distante.

Netta, in questo caso, la risposta di Damilano: "Gli ultimi eventi? Sono stati organizzati così, tanto per. E 'stato svilente. Qualsiasi cosa faremo, lo faremo basandoci su criteri di alta qualità".