Maria aveva troppa fretta di nascere per arrivare in ospedale: fiocco rosa in casa per una famiglia di Grugliasco

" Non ho avuto nessun tipo di contrazione, semplicemente un bruciore allo stomaco – racconta la mamma Federica Di Turi –. Non ho pensato minimamente che potesse essere l’avvisaglia della nascita di Maria, perché conosco i dolori del parto avendo avuto già una figlia. Dopo circa un’oretta che avevo questo fastidio, sono andata un attimo in bagno pensando di aver mangiato qualcosa che mi avesse provocato questa irritazione e, con mia sorpresa, dopo due semplici spinte, mi sono ritrovata a prendere al volo Maria, che ha cominciato praticamente subito a piangere e a respirare bene. Ovviamente abbiamo subito chiamato l’ambulanza, l’abbiamo avvolta negli asciugamani per tenerla al caldo e, quando i medici sono arrivati, hanno provveduto a fare tutto il necessario e poi ci hanno trasportate all’ospedale di Rivoli, dove siamo rimaste due giorni ".

Una nascita non programmata in casa, quindi inattesa, ma che si è risolta nel migliore dei modi. E anche se non sono molti, ovviamente i bambini che nascono a Grugliasco, non essendoci ospedali, quella di Maria è la seconda dell’anno: l’ultima in ordine di tempo risale infatti al febbraio 2021. E lei ha fatto tutto da sola, sorprendendo l’intera famiglia: "Ha dimostrato una bella autonomia!", conclude, scherzando, mamma Federica.