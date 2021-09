Scarcerato lo storico attivista No Tav Emilio Scalzo

“Una notizia di gioia per tutte e tutti che, con orgoglio, non vediamo l’ora di poterlo riabbracciare”. Così il movimento No Tav, dopo avere appreso della scarcerazione dello storico attivista del movimento Emilio Scalzo, arrestato lo scorso 15 settembre a Bussoleno, con i carabinieri che in quell’occasione avevano eseguito un mandato d’arresto europeo a seguito di alcuni episodi avvenuti in Francia.

“Siamo felici di sapere che tra poche ore Emilio potrà fare rientro a casa sua, dai suoi familiari, nell’amata Bussoleno, circondato da quelle montagne che con ansia lo attendono”, hanno aggiunto gli esponenti No Tav.

Scalzo, 66 anni, lascerà quindi il carcere di Torino e sarà ristretto agli arresti domiciliari.