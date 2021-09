Tav, trasparenza e regolarità degli appalti: accordo tra Guardia di Finanza e Telt

L’accordo prevede un’ampia attività congiunta per la prevenzione del rischio di infiltrazione criminale e la tutela della regolarità e della trasparenza degli appalti promossi da TELT, a garanzia della leale concorrenza e della parità di condizioni tra le imprese.

A margine dell’evento, le Autorità intervenute hanno espresso soddisfazione per la formalizzazione del memorandum, che rappresenta uno strumento di sostanziale potenziamento delle linee di presidio della legalità in un settore strategico per il rilancio dell’economia nazionale.