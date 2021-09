La Regione Piemonte al festival del giornalismo alimentare

Al via il Festival del giornalismo alimentare, in programma a Torino lunedì 27 e martedì 28 settembre, dedicato al mondo dell’informazione, dai giornalisti ai blogger ai comunicatori dell’enogastronomia ed anche ai cittadini sensibili al tema. Il festival, che ha il sostegno della Regione Piemonte - Assessorato all’Agricoltura e Cibo, si svolge nelle sale del Circolo dei lettori con un programma di 30 panel e la partecipazione di oltre 120 relatori. Il focus dell’edizione 2021 è il mondo del cibo che guarda alla ripartenza.



La Regione Piemonte sarà presente con due panel organizzati dall'Assessorato all'Agricoltura: lunedì 27 settembre, alle ore 16,10, “Il sistema delle enoteche regionali del Piemonte: nuove prospettive per lo sviluppo e la comunicazione del territorio”, con la partecipazione dell’assessore della Regione all’Agricoltura e Cino e le testimonianze delle Enoteche regionali di Grinzane Cavour; del Biellese e della Serra; di Ovada e del Monferrato e della Strada del riso vercellese di qualità.

Martedì 28 settembre, alle ore 16,10 si prosegue con il panel “Le sfide della nuova Politica agricola comune 2023-2027 tra ambiente, qualità e innovazione”, a cura della Direzione Agricoltura Regione Piemonte, durante il quale saranno presentate le best practices di filiere agroalimentari da parte di alcune aziende agricole piemontesi.

Inoltre si terranno i laboratorisul vermouth il lunedì, e sui formaggi Terre Alte Dop il martedì.

Si informa che tutti gli incontri del Festival possono essere seguiti in streaming collegandosi alla home page del sito www.festivalgiornalismoalimentare.it

Programma Regione Piemonte al Festival del giornalismo alimentare

Lunedì 27 settembre

ore 11,30 – 12,30

Laboratorio sul vermouth di Torino, a cura di Regione Piemonte e Consorzio del Vermouth di Torino

ore 16,10 – 17

Panel: Il sistema delle enoteche regionali del Piemonte: nuove prospettive per lo sviluppo e la comunicazione del territorio

Assessore Agricoltura e cibo della Regione Piemonte

Daniela Scarzello (Direzione Agricoltura e cibo Regione Piemonte)

Marco Scuderi (Enoteca Regionale di Grinzane Cavour)

Giuseppe Graziola (Enoteca Regionale del Biellese e della Serra)

Mario Arosio (Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato)

Massimo Biloni (Strada del riso vercellese di qualità)

Modera: Lara Loreti (La Stampa)

Martedì 28 settembre

ore 11,30 - 12,30

Laboratorio:I formaggi Alte Terre DOP: tre eccellenze piemontesi

Storia, territorio, caratteristiche e degustazione guidata di tre eccellenze piemontesi: Murazzano DOP, Robiola di Roccaverano DOP e Ossolano DOP, a cura di Regione Piemonte, Alte Terre DOP e Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio (ONAF)

ore 16,10 – 17

Panel: Le sfide della nuova Politica agricola comune 2023-2027 tra ambiente, qualità e innovazione