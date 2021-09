Intel lontana da Torino? Pentenero: "Il ministero faccia chiarezza: sotto la Mole il sito ottimale"

Intel verso siti diversi da Torino? Anche Gianna Pentenero, candidata alle prossime Comunali per il Partito Democratico, partecipa alla levata di scudi che, da qualche giorno, caratterizza il territorio. "Riaffermiamo la centralità di questo progetto per il futuro della città e pur continuando ad avere fiducia nell'operato del Governo, crediamo che sia necessaria ed urgente un'operazione di chiarezza da parte del Ministero. Dall'ultimo incontro tenutosi alcune settimane fa, si era indicata a Torino la presenza di un sito ottimale, mentre ora non si hanno più notizie certe in merito".



La necessità è che si schieri anche l'esecutivo, secondo la ex assessore regionale al Lavoro: "Chiediamo quindi un pronunciamento da parte del Governo e del Mise quanto prima. Aggiungo, che è importante che la Città di Torino e tutto il territorio della Città Metropolitana, torni ad essere attrattiva per gli investimenti sul piano economico. In questi anni abbiamo perso molto a causa di una città che ha mancato molti “appuntamenti”, che oggi non possiamo più permetterci di perdere. I prossimi cinque anni devono quindi poter avviare un nuovo corso per Torino, dove anche il fattore tempo è diventato una variabile in gioco. L’obiettivo è quindi quello di tornare a contare come amministrazione nei tavoli di decisione in cui si definiscono i piani strategici dei prossimi anni, in particolare per quanto riguarda le nuove sfide definite all’interno dei fondi strutturali e Pnrr".