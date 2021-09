Rivoli e Santena, domenica 3 ottobre la kermesse automobilistica "Valmessa Graffiti"

Domenica 3 ottobre a partire dalle 8,30 in piazza Martiri verranno schierate le 100 vetture partecipanti, che prenderanno il via alle 10 in direzione del Castello di Rivoli e, grazie ad una speciale autorizzazione dell’amministrazione comunale, sfileranno nella pedonale via Piol, la “via Maestra” di Rivoli, in una sorta di esposizione dinamica delle vetture, quest’anno resa ancora più interessante dalle supercar. Dopo l’immancabile foto di rito al Castello, le vetture inizieranno il percorso vero e proprio, che comprenderà, come sempre, alcuni test di abilità, nello spirito ludico-aggregativo che caratterizza da sempre il "Graffiti". Il tragitto del 2021 per la prima volta non interesserà la Valmessa, che ha dato i natali alla manifestazione, ma non mancheranno le strade emozionanti “tutte da guidare”, ricche di storia sportiva, paesaggi mozzafiato e di eccellenze storico-artistiche. Proprio in quest’ottica il percorso si concluderà a Santena, grazie all’interessamento della famiglia Galliano e alla disponibilità dell’amministrazione comunale e della Fondazione Cavour. Nel castello in cui visse e riposa il conte Camillo Benso di Cavour i partecipanti al raduno pranzeranno e riceveranno i premi e gli attestati di partecipazione.