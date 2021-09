Quattro ragazzini afghani cercavano di raggiungere la Francia nascosti nel cassone di due tir. E' successo ieri, quando la polizia stradale è intervenuta alla stazione di servizio Rivoli Nord, allertata dagli autisti.

Gli agenti hanno assistito i minori, offrendo loro acqua e qualcosa da mangiare, prima di portarli in questura per essere identificati. Sono poi stati affidati al Comune di Rivoli come minori non accompagnati.