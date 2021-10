Emma Nolde "Toccaterra" torinese: giovedì sarà in scena all'Hiroshima

La performer toscana Emma Nolde in scena a Torino. Giovedì 30 settembre si esibirà infatti all'Hiroshima Mon Amour, nella serata conclusiva della stagione estiva del locale di Via Bossoli 83.



La Nolde, a soli 20 anni, ha già saputo ritagliarsi spazi importanti, attraverso la sua musica. Tanto da aver ricevuto ottimi riscontri sia dal pubblico che dalla critica. "Toccaterra", l'album di debutto, racconta di un percorso interiore che l'ha aiutata a capire sè stessa e gli altri, riuscendo a far dialogare sentimenti con la voce, mai così in simbiosi con l'anima dell'autrice.



Il progetto d'esordio non è passato di certo inascoltato e le ha permesso di esibirsi per tutta l'estate sui palchi dello Stivale. Giovedì farà tappa a Torino, in un concerto che promette spettacolo e raffinatezza.