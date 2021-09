Tolardo: "Un voto per dare continuità a quanto fatto per migliorare Nichelino dal 2016 a oggi" (VIDEO)

Tolardo: "Un voto per dare continuità a quanto fatto per migliorare Nichelino" (comunicazione politico elettorale)

Sostenuto finalmente da un centrosinistra tornato compatto, dopo le divisioni del 2016, il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo corre per un secondo mandato. Con il voto del 3-4 ottobre ormai alle porte, il primo cittadino uscente si rivolge ai cittadini chiedendo di avere rinnovata fiducia "per completare l'opera iniziata, cambiando e migliorando la città: è una cosa oggettiva, di cui si può rendere conto ogni persona: oggi Nichelino non è più quella di cinque anni fa".

"E' cresciuta dal 2016 ad oggi una nuova classe dirigente, qualcosa che è quasi sociologico che succeda". Per questo Tolardo sostiene l'importanza del rinnovamento nella continuità: "Sono cresciuti molti ragazzi in questi anni, sono loro la futura classe dirigente della città. Hanno posto le basi per la Nichelino europea del 2025, che dobbiamo iniziare a costruire da adesso".

Ed allora, puntando ad una riconferma, per proseguire nei prossimi cinque anni l'opera iniziata nel 2016, il sindaco uscente chiede ai nichelinesi: "Per chi vuole dare fiducia ad una squadra coesa, ad un centrosinistra finalmente unito, il 3-4 ottobre è sufficiente mettere una croce sul nome Tolardo Giampietro già presente sulla scheda".