Al via il progetto Sbam, sport e benessere per bimbi, ragazzi e over 65 (VIDEO)

Al via il progetto Sbam, sport e benessere per bimbi, ragazzi e over 65

Lo slogan è semplice e diretto: “il movimento è un farmaco naturale incredibilmente potente e indispensabile”. Parte da questa certezza il progetto Sbam (Sport, benessere, alimentazione, movimento), che punta a favorire la cultura del movimento per migliorare il proprio benessere e la propria salute.

Dedicato ai bambini e agli over 65

L’iniziativa, promossa da Adv (Associazione diritti negati), Cpd (Consulta persone in difficoltà) e Centro ricerche Benessere e movimento, si rivolge soprattutto a bambini e ragazzi delle scuole torinesi e ai cittadini over 65, proponendo una serie di attività motorie, sia in presenza che online, con un grande evento conclusivo in piazza previsto per maggio 2022.

Sei le scuole torinesi coinvolte

Al momento sono sei le scuole torinesi che hanno aderito, con oltre 4.600 studenti di Elementari e Medie coinvolti. Dall’11 ottobre ogni istituto potrà usufruire in modo gratuito di video-lezioni di movimento da tre minuti, da svolgere ogni giorno in classe per l’intero anno scolastico. Gli studenti saranno quindi coinvolti in una challenge, che vedrà ogni tre mesi vincitrici le classi che avranno prodotto più energia.

Testimonial Arturo Mariani e Alex Del Piero

Il progetto, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, con la collaborazione di Green Pea e la collaborazione di Opes, oktre che ai più giovani, si rivolge anche agli over 65, che potranno svolgere l’attività motoria sia da casa che recandosi in appositi centri aggregativi.

Testimonial dell’iniziativa è Arturo Mariani, calciatore della Nazionale italiana di calcio amputati e scrittore, mentre l’ambasciatore ufficiale di Sbam è l’ex capitano della Juve Alex Del Piero.