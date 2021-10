Rissa in carcere: poliziotto aggredito violentemente da un detenuto

Ha dato in escandescenze all'improvviso, lanciando in aria computer e scrivanie: un detenuto del carcere di Torino ha dato il via così, questa mattina intorno alle 9.45, a una rissa con i poliziotti. In particolare l'uomo si è scagliato violentemente contro un agente penitenziario che aveva cercato di fermarlo.

Il detenuto, italiano, ha sferrato calci e pugni e ha spintonato l'agente facendolo cadere rovinosamente a terra. Il poliziotto è stato accompagnato all'ospedale Maria Vittoria dove, dopo gli accertamenti del caso, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi per contusioni multiple.

"Il personale è stanco di subire aggressioni gratuite da parte dei detenuti, che sembrerebbero agire in tale modo perché graziati da eccessivo buonismo, che parrebbe dovuto anche al fatto che molti procedimenti disciplinari redatti vengono fatti scadere mentre altri vengono totalmente archiviati", denuncia Leo Beneduci, Segretario Generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria). "Chiediamo a gran voce che l’azione disciplinare abbia il suo corso affinché i detenuti rispettino le regole interne e questo a garanzia dell’ordine e della sicurezza e della tutela dell’incolumità fisica del personale di Polizia Penitenziaria considerato che i detenuti si rifiutano di entrare nelle celle detentive e bivaccano nelle sezioni in assenza di interventi dei vertici della struttura. Questa situazione è intollerabile, non può più tardare un energico intervento dei vertici Regionali che sono ampiamente al corrente della grave situazione del carcere di Torino e del D.A.P. prima che a Torino accada qualcosa di irreparabile poiché il personale è allo stremo ed esausto".