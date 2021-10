Venaria, nuova sede per il Centro per l'impiego in via Nazario Sauro: tra due anni sarà pronta

Nuova sede per il Centro per l'impiego di Venaria Reale. Parte infatti l'iter tecnico per la riqualificazione di un edificio in via Nazario Sauro 18, risalente agli anni Trenta, in collaborazione con l'Agenzia Piemonte Lavoro. Vicini di casa, saranno i frequentatori dell'Unitre: in via Zanellato sarà trovata una nuova sede per il normale proseguimento delle attività.





Recuperiamo un edificio di pregio e rendiamo un servizio al territorio

"Recuperiamo un edificio di pregio che in questi anni è stato lasciato alla decadenza del tempo, non si è stati in grado di fare la manutenzione necessaria e ha sempre presentato problemi anche per le associazioni che lo hanno vissuto", dice il sindaco della città, Fabio Giulivi. "Ci saranno nuovi spazi per un'Agenzia Piemonte Lavoro che opera in un settore strategico come quello del lavoro e che sarà riferimento per Venaria, ma anche per tutto il territorio circostante, nel Nord della metropoli - prosegue il primo cittadino -, ma anche un'occasione per la città di riqualificare a costo zero un immobile così importante. L'investimento sarà di oltre 2 milioni di euro e restituirà a Venaria un patrimonio e un'area verde: è importante proseguire sulla strada delle sinergie possibili con altri enti".



"Questi investimenti fanno riferimento al nostro piano di potenziamento dei Centri per l'impiego - Edoardo Balestrazzi, dell'Agenzia Piemonte Lavoro -, su spinta del Ministero per il Lavoro. Vogliamo essere più aperti, moderni, sostenibili e vicini alla cittadinanza".





Due anni di attesa, tra progettazione e lavori

A breve partiranno le progettazioni (per un arco di tempo di circa 12 mesi), mentre un altro anno servirà per i lavori dopo l'appalto.



"Dopo la pandemia è importante investire in un ambito come il lavoro - dice l'assessore comunale alle Attività produttive, Monica Federico - e abbiamo ritenuto importante valorizzare questa occasione: per la città e per chi ha bisogno di avvicinarsi al mondo del lavoro".



E Luigi Tinozzi, assessore alle Politiche Sociali, aggiunge: "Sono felice di questo progetto: è stata un'opportunità di cui siamo venuti a conoscenza nei mesi scorsi e in poco tempo siamo riusciti a darle concretezza". E Giuseppe Di Bella, titolare delle deleghe ai Lavori Pubblici, conclude: "Vedere rinascere una struttura come questa è emozionante e con le sole nostre finanze non saremmo mai riusciti a recuperarla: abbiamo colto l'opportunità al volo e faremo la nostra parte".