Sicurezza, Pentenero: “Serve più sinergia tra forze dell’ordine: i cittadini vogliono maggiore vivibilità” [VIDEO]

Non ci sta Gianna Pentenero a lasciare che sia solo il centrodestra ad affrontare il tema della sicurezza a Torino. “E’ una tematica che può e deve essere affrontata anche dal centrosinistra, sicuramente con un approccio differente” afferma la candidata del Pd al Consiglio comunale.

D’altra parte, la richiesta di una maggior vivibilità della città e dei suoi spazi è arrivata ad alta voce dagli stessi cittadini che in questi mesi di campagna elettorale: “Non possiamo non rivolgere attenzione ai cittadini che ci chiedono maggiore sicurezza nella loro quotidianità: quando salgono sui mezzi pubblici, quando frequentano uno spazio condiviso nel quartiere. Penso al tema dei mercati, alla fruibilità delle aree verdi” spiega Pentenero.

In che modo, dunque, la città di Torino può fare passi avanti in termini di sicurezza reale e sicurezza percepita? L’ex assessore regionale delle Giunta Bresso e Chiamparino, propone una soluzione: “Abbiamo la presenza di forze dell’ordine appartenenti a soggetti diversi, credo ci sia bisogno di maggiore sinergia e condivisione. Serve definire programmi e progetti da realizzare insieme che favoriscano integrazione e il controllo del territorio” ribadisce la candidata del Pd.

“Soltanto attraverso una maggior offerta di elementi che permettano alle persone di camminare in modo sereno all’interno della città, possiamo rispondere all’esigenza di maggiore vivibilità di una realtà come la città di Torino” conclude poi Pentenero.