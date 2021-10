Val Germanasca: nuove pavimentazioni sulla Strada pronviciale 169

Sono prossimi all’avvio, già a partire dal 4 ottobre prossimo, condizioni metereologiche permettendo, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in alcuni tratti significativi della Sp 169 della Val Germanasca.

Gli interventi sono previsti nell’ambito di un progetto finanziato dalla Città metropolitana di Torino già inserito a bilancio nell’anno 2020, approvato a giugno del 2021 e già appaltato, per un importo complessivo pari ad € 600.000,00.

È prevista la bitumatura dei seguenti tratti:

dal km 14+850 al km 16+400;

dal km 17+300 al km 18+550 (Piana di Villa di Prali);

dal km 19+490 al km 21+700 (dal ponte di Ghigo di Prali fino alla fraz. Giordano)

Sono inoltre previsti dei tratti sulla Sp 170 di Massello.

Questi interventi fanno parte di un’importante serie di interventi realizzati dalla Città metropolitana di Torino lungo la Sp 169 della Val Germanasca a partire dal 2016.

Tra questi si possono elencare:

km 5+000 - Perrero – realizzazione nuovi cordoli e installazione nuove barriere stradali

km 12+050 – Prali (loc. Pomaifrè) – realizzazione cordoli e installazione nuove barriere stradali

km 14+500 - Prali – loc. Gianna – interventi di manutenzione straordinaria del ponte

km 16+700 – Prali – ripristino della sezione stradale a seguito degli eventi alluvionali

km 18+700 – Prali – intervento di sistemazione della sede stradale e difesa spondale

km 16+200 - Prali – completamento della galleria degli Indritti e installazioni nuove barriere stradali a valle e monte.

L’impegno economico degli interventi sopra elencati, finanziato dalla Città metropolitana di Torino, ammonta a circa € 1.350.000, al quale si aggiungono vari interventi puntuali non elencati.

Sono stati inoltre realizzati due importanti interventi di messa in sicurezza dei versanti al km 7+200 e in località Ponte Rabbioso, nel comune di Perrero, finanziati dalla Regione Piemonte, per un importo complessivo di € 1.445.000.

A questi interventi di manutenzione straordinaria si devono poi sommare gli interventi di manutenzione ordinaria e sorveglianza che vengono garantiti, seppur in condizioni di organico molto ridotto, dal personale territoriale della Città metropolitana di Torino, in una vallata geomorfologicamente particolarmente complessa come la Val Germanasca, grazie anche alla fattiva collaborazione con le amministrazioni locali dei comuni di Perrero, Salza di Pinerolo, Massello e Prali.