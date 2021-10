FBasile 1th anniversary: un anno dopo l’inaugurazione in Via Marchesi

Il 26 Settembre 2021 Alessandro e Mattia Basile in compagnia di tutto il team hanno festeggiato un anniversario importante, il primo anno nella sede di Via Marchesi a Collegno, l’anno di lancio della FBasile…e che anno!!

Tanti progetti sono nati: il Centro di revisione Dekra, l’Arval Premium Point, il Bosch Car Service e la nomina a carrozzeria Approved BMW-Mini; e ce ne sono tanti altri in divenire, uno fra tutti l’Accademia di Carrozzeria.

Come ben sottolineato dai Fratelli Basile la crescita dell’azienda è stata possibile soprattutto grazie ad un team di professionisti unito e che guarda verso la stessa direzione e che mette il cliente sempre al centro.

Un punto di forza di questo anno e che verrà consolidato nel futuro è la FBasile vista come un punto di riferimento per il settore auto, un’azienda in grado di offrire molteplici servizi: carrozzeria, meccanica, gommista, centro revisioni, cristalli, noleggio medio e lungo termine, gestione sinistri.