L'energia umana in dialogo con la natura alla Mole Antonelliana con Terna

"Il Quinto Elemento", in programma fino al 6 ottobre al Museo del Cinema, si inserisce nell'ambito del Festival CinemAmbiente, di cui Terna è partner. Nel Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’, la società ha pianificato complessivamente 8,9 miliardi di euro di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete elettrica in Italia.

Un impegno economico che è al 95% sostenibile e punta a confermare e rafforzare il ruolo centrale di Terna per consentire all’Italia di raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, per arrivare a zero emissioni entro il 2050.