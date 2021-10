Il teatro di figura protagonista con il Festival Incanti

dopo il successo del primo weekend di spettacoli, il Festival Incanti, storica rassegna internazionale dedicata al teatro di figura, entra nel vivo con nuovi appuntamenti per concludere la propria XXVIII edizione giovedì 7 ottobre.

Martedì 5 ottobre alle ore 19.30 presso la Casa Teatro Ragazzi andrà in scena “Hilar” di Antonella D’Ascenzi, che metterà in scena un “filo” da cui prendono vita storie, relazioni, danze e immagini. Lo spettacolo rientra nell’ambito del Progetto CANTIERE ideato e realizzato da Incanti: l’unico progetto in Italia che supporta le giovani compagnie che decidono di sperimentare il Teatro di Figura, con l’obiettivo di creare un passaggio culturale tra le compagnie storiche e le nuove generazioni.

A seguire, alle ore 21, sempre presso Casa Teatro Ragazzi, "La Sposa blu" (Progetto Cantiere), dedicato a un pubblico dai 10 anni in su, lavoro multidisciplinare fra danza e teatro di figura liberamente ispirato alla favola di Barbablù, realizzato dall’autrice e performer Silvia Battaglio e prodotto dalla compagnia Zerogrammi di Torino.





Mercoledì 6 ottobre alle ore 19.30 presso il MUFANT - Museo Lab del Fantastico e della Fantascienza, andrà in scena “Relazioni Necessarie” (Progetto cantiere) di e con Valentina Lisi, un racconto agrodolce sulle relazioni in famiglia e su parole importanti come “dipendenza” e “dolore”, e a seguire alle ore 21 “Q” di Claudio Montagna, che guida lo spettatore nel viaggio della vita ricco di sorprese e riflessioni di un adolescente.





Giovedì 7 ottobre Incanti si conclude con "Caro Lupo" alle ore 20.30 presso la Casa Teatro Ragazzi. Uno spettacolo della Drogheria Rebelot, una favola delicata, pensata per i bambini dai 3 anni in su, per far superare loro le paure più recondite, realizzata con la tecnica dell’animazione su nero.