Il FolkClub si tira "a lucido" per la nuova stagione: ambienti rinnovati e un ricco programma live

Il FolkClub di Torino riparte riproponendo al pubblico la stagione numero 33, non andata in scena tra il 2020 e il 2021 a causa della pandemia. Il programma prevede il recupero di diversi live, alcuni ritorni e nuovi ospiti.

Si debutta l’8 ottobre con i Fratelli Mancuso, anche protagonisti di una masterclass di canto, sono in tutto il mondo gli ambasciatori della musica popolare siciliana più arcaica e tornano al FolkClub per presentare il loro ultimo capolavoro discografico, dato alla luce alla fine del 2020 dopo oltre 10 anni di ‘gestazione’; un album che ha visto la straordinaria partecipazione, tra gli altri, di Franco Battiato e che rappresenta il culmine di una vena creativa davvero fuori dal comune. Il 16 ottobre Alessio Lega presenta il suo ultimo lavoro discografico dedicato alle opere e alla memoria di Ivan Della Mea, attivista, poeta e cantastorie di grandissimo spessore del XX secolo. Doppio appuntamento nel fine settimana 22 e 23 ottobre con il grande jazz di Flavio Boltro e Fabio Giachino che presentano il loro progetto discografico Things to Say e dopo due spostamenti, finalmente sul palco, il barbutissimo collettivo torinese La Stanza di Greta, Targa Tenco 2017 per la Migliore Opera Prima, con il concerto Macchine Inutili, un omaggio al lavoro di Bruno Munari, che nella prima metà del secolo scorso sviluppò una serie di disegni e sculture dedicati a macchine inutili perché non fabbricano, non eliminano manodopera, non fanno economizzare tempo e denaro, non producono niente di commerciabile. Ultimo appuntamento del mese di ottobre, il 30, è quello, specialissimo, con il cantautore laghè Davide Van De Sfroos in un incontro voce, chitarra e parole organizzato nell’ambito della rassegna Buscadero Nights.

Straordinario il concerto del 5 novembre quando Luigi Cinque e Alexander Balanescu, si troveranno per la prima volta sul palco del FolkClub per un progetto visionario che spazia dalla musica classica contemporanea a quella tradizionale etnica, al jazz, al rock, alle nuove espressioni tecnoacustiche, al teatro, alla parola poetica, al cunto mediterraneo intitolato Hyperduet. Il 12 novembre Paolo Capodacqua presenta Ferite e Feritorie: l’inseparabile ‘uomo-orchestra’ del grande cantautore bolognese Claudio Lolli, presenta un album che è un piccolo, vero miracolo dei nostri tempi: una purissima e rara gemma di bellezza, intensità, eleganza, ispirazione, profondità, dove la cura, la ricerca, la misura, la poetica, la grazia testimoniano l’indiscutibile, magistrale statura artistica di Paolo. È ancora un incontro internazionale quello del 13 novembre: Tamikrest è una band frutto dell’incontro di straordinari musicisti Tuareg provenienti da Mali, Niger e Algeria. La loro musica, cantata in lingua tamasheq, fonde le tradizioni musicali del loro popolo con il rock e il blues, creando uno stile musicale unico e immediatamente riconoscibile: il desert blues. Arriva dalla Francia, il 20 novembre, Pierre Bensusan, uno dei più grandi chitarristi acustici del mondo, sinonimo di genio chitarristico dell’acustica contemporanea, che torna al FolkClub per la quattordicesima volta. Un altro caro amico del Club è Michele Gazich che il 27 novembre presenta il suo nuovo album, Argon, accompagnato dal fedele Marco Lamberti a chitarra e bouzouki e da Giovanna Famulari magistrale violoncello e duttile voce.