Elezioni comunali, Mensio (M5S): “Ci prepariamo a 5 anni di opposizione costruttiva”

“Ci prepariamo a 5 anni di opposizione costruttiva per il bene della città”: è questo il commento a caldo del candidato consigliere comunale Federico Mensio sui risultati parziali delle elezioni comunali torinesi. I primi dati ufficiali e le proiezioni danno la prescelta della coalizione Movimento 5 Stelle-Verdi Valentina Sganga attestarsi intorno al 10%, ben al di sotto dell'exploit avuto da Chiara Appendino nel 2016.

“ È mancato l'accordo con il centro-sinistra”

Secondo il presidente uscente della Commissione Ambiente, le motivazioni principali di questo crollo sono da ricercare nelle alleanze: “Vendendo i risultati di Bologna e Napoli – dichiara – con candidato unitario, dove si sta profilando una vittoria al primo turno, è mancato l'accordo con il centro-sinistra come più volte auspicato sia da Chiara Appendino che da Giuseppe Conte. Purtroppo questo accordo non c'è stato ma non per colpa nostra e in caso di un ballottaggio sempre più probabile non appoggeremo nessuno”.

Risultati positivi nelle circoscrizioni

In attesa di risultati più attendibili, Mensio analizza anche le tendenze nelle circoscrizioni, con una relativa tenuta del Movimento: “La scarsa affluenza – prosegue – non è un bel segnale, fossi eletto sindaco con questa scarsa rappresentatività mi farei qualche domanda: il centro ha tenuto a differenza delle periferie, dove noi abbiamo stiamo dimostrando di avere numeri relativamente alti sia rispetto al 2016 che al 2018”.

“Ripartiamo dall'assemblea degli attivisti”

Infine, c'è tempo anche per uno sguardo verso il futuro: “Dovremo ripartire - conclude Mensio – dall'assemblea degli attivisti con il nuovo corso intrapreso dal presidente Conte, analizzando i risultati del voto ma seguendo sempre il nostro statuto e il nostro impegno etico”.