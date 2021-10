Movimento 5 Stelle ago della bilancia a Torino, Sganga: “I nostri voti decideranno il ballottaggio” [VIDEO]

Valentina Sganga analizza i primi risultati delle elezioni comunali di Torino, dove la candidata sindaca del duo Movimento 5 Stelle-Verdi si sta assestando intorno al 10%, con il realismo di chi si aspettava un risultato nettamente inferiore all'exploit del 2016 ma con la consapevolezza di chi sa di poter decidere con il proprio elettorato il verdetto della corsa a Palazzo Civico.

Movimento 5 Stella ago della bilancia al ballottaggio

E quel fattore 10%, così come quello di convincere l'elettorato a recarsi alle urne, potrà effettivamente risultare importante nella sfida tra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano, con il centro-sinistra dato in vantaggio sul centro-destra: “I nostri voti – afferma – decideranno il ballottaggio e saranno determinanti per decidere chi tra i candidati la spunterà: detto questo, ci schieriamo orgogliosamente all'opposizione e non daremo indicazioni di voto; ci auguriamo, però, che entrambi scelgano di puntare su tematiche che ci stanno particolarmente a cuore come ambiente, diritti, lavoro e periferie”.

Sganga rivendica in ogni caso i traguardi ottenuti con un pensiero a Chiara Appendino: “Il nostro risultato – prosegue – era nelle aspettative, non si tratta del risultato migliore possibile, ma voglio sottolineare che è comunque la percentuale più alta ottenuta dal Movimento 5 Stelle nel nord Italia. Sicuramente abbiamo pagato la pandemia e il gap di notorietà mio con la sindaca; ringrazio comunque Chiara, che ho avuto modo di sentire, per l'appoggio che non mi ha mai fatto mancare”.