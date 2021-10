Torino scende in piazza per Mimmo Lucano: "Condannato per abuso di umanità" [FOTO]

“Mimmo Lucano condannato a 13 anni per abuso di umanità”. Torino si stringe attorno all’ex sindaco di Riace nei giorni che seguono la sentenza emessa dal tribunale di Locri che tanto ha fatto discutere in Italia.

Con un presidio organizzato in piazza Castello, sotto la Prefettura, centinaia di persone “armate” di cartelli e bandiere hanno voluto manifestare in solidarietà all’ex sindaco, contro una sentenza a dir loro spropositata: "La sentenza di condanna contro Mimmo Lucano - spiegano dalla Flc Cgil - è sbagliata e disumana". "La condanna stessa in primo grado dell'ex sindaco di Riace sembrava già un'assurdità enorme, così come appariva come una sorta di accanimento la richiesta della Procura nei suoi confronti di una pena di sette anni. Ma mai ci saremmo aspettati che, al termine di 4 giorni di Camera di consiglio, i giudici potessero emettere una sentenza di condanna a 13 anni e due mesi di reclusione".

“E’ frutto di un teorema al cui centro non vi è altro che il sistema di accoglienza del cosiddetto Modello Piace, con il suo tentativo di dare nuova fioritura e speranza ad un'area depressa della Calabria", spiegano i manifestanti.

Tanti gli striscioni in favore di Mimmo Lucano: "Pd complice della repressione: contro il Governo Draghi 11/10 sciopero generale”. E ancora: "Resistiamo alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà: solidarietà a Mimmo Lucano".