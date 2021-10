Damilano: "Con Torino Bellissima 50 mila voti in più al cdx. La sinistra ne ha persi 20 mila"

"Con Torino Bellissima abbiamo portato 50 mila voti in più alla coalizione di centrodestra rispetto al 2016, mentre il candidato della sinistra ne ha perso 20 mila voti". All'indomani del primo turno delle Comunali il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano lancia, via Facebook, la sfida al ballottaggio all'avversario Stefano Lo Russo. Il candidato del centrosinistra è avanti di circa 5 percentuali rispetto all'imprenditore.

"Votare per non far decidere ad altri"

Damilano, ringraziando i 124.347 elettori che lo hanno scelto, si rivolge poi a "tutti i 689.684 torinesi che tra 15 giorni voteranno per decidere chi governerà la loro città per i prossimi cinque anni, chi creerà opportunità per i loro figli, chi aumenterà i posti di lavoro, chi darà loro la qualità della vita e dei servizi di una grande città europea, chi continuerà a lottare per l’ambiente, chi farà in modo di non lasciare ai suoi successori un debito più pesante di quello che hanno trovato".